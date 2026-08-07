Abelardo de la Espriella asumió este viernes 7 de agosto la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. El abogado, de 48 años, tomó el cargo durante una ceremonia realizada en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali.

El acto de investidura se desarrolló en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, y no en Bogotá como ocurre habitualmente. Con ello, la toma de mando presidencial se realizó por primera vez fuera de la capital colombiana.

#Atención | Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia



En un acto protocolario, Abelardo De La Espriella fue juramentado como nuevo presidente de la República, junto a José Manuel Restrepo, quien asumió como vicepresidente.



La ceremonia contó con la presencia de… pic.twitter.com/INoClDHLAz — NariñoHoy (@HoyNarino) August 7, 2026





La asunción del mandatario estuvo a cargo de Honorio Miguel Henríquez, presidente del Congreso de Colombia. De la Espriella cuenta además con nacionalidad estadounidense y mantiene una posición política cercana al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

La sesión plenaria del Congreso se llevó a cabo en el campus de la Universidad Santiago de Cali para formalizar el inicio del nuevo periodo constitucional. Con la ceremonia, De la Espriella sucedió oficialmente a Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia.

Seguridad y relación con Estados Unidos

Durante el inicio de su administración, De la Espriella planteó una estrategia centrada en enfrentar a las organizaciones guerrilleras y las estructuras vinculadas al narcotráfico. Su Gobierno también proyecta fortalecer los vínculos diplomáticos y bilaterales con Washington.

La elección del Valle del Cauca como sede del acto tuvo lugar en una zona cercana a territorios donde existe presencia de grupos armados ilegales. La nueva administración coloca la seguridad como uno de los principales asuntos de su gestión.