El canciller peruano Carlos Espá informó que Perú y Colombia acordaron volver a designar embajadores, como parte del proceso para fortalecer la relación entre ambos países. El funcionario señaló que la administración de Keiko Fujimori buscará llevar los vínculos con el gobierno de Abelardo de la Espriella al máximo nivel.

El anuncio fue realizado desde Cali, donde Espá destacó que Lima y Bogotá trabajarán en una agenda enfocada en seguridad fronteriza, comercio e integración regional. El ministro de Relaciones Exteriores indicó que existen temas pendientes que serán abordados durante la nueva etapa de cooperación.

¿Qué agenda comparten ambos países?

Espá sostuvo que ambos gobiernos tienen puntos en común relacionados con la lucha contra la inseguridad y el fortalecimiento del intercambio económico. En ese contexto, mencionó que se buscará impulsar iniciativas mediante la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.

El canciller explicó que la coordinación entre ambos países incluirá aspectos de integración comercial y financiera. En ese sentido, resaltó la importancia de mantener espacios regionales que permitan ampliar la cooperación entre las naciones.

Sobre la nueva administración colombiana, el titular de Relaciones Exteriores expresó expectativas positivas respecto al trabajo conjunto que se desarrollará durante los próximos años.

“Vamos a poner el nivel de las relaciones con Colombia en el máximo nivel. Estamos muy ilusionados con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó.

Retorno de representantes diplomáticos

El acuerdo para volver a nombrar embajadores permitirá restablecer la representación diplomática plena entre Perú y Colombia. Espá señaló que este punto era uno de los asuntos pendientes dentro de la relación bilateral.

El canciller destacó que la designación de representantes facilitará la comunicación directa entre ambos gobiernos. Además, permitirá avanzar en los compromisos vinculados con seguridad, comercio y cooperación regional.

En relación con las perspectivas de la relación bilateral, Espá señaló que existen condiciones para una nueva etapa de trabajo entre ambos países.

“Auguramos las mejores perspectivas para las relaciones entre nuestros países. En la relación bilateral que hemos tenido hemos acordado también volver a nombrar a los embajadores que era un asunto que estaba pendiente entre Perú y Colombia. Así que realmente estamos muy contentos”, concluyó.