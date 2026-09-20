Sport Boys rescató un valioso empate 1-1 ante FBC Melgar en su visita al Estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Los dos goles del encuentro arbitrado por Kevin Ortega, fueron en el primer tiempo, resultado que permitió al cuadro chalaco sumar un punto en la Ciudad Blanca.

Melgar abrió el marcador a los 40 minutos mediante Jhonny Vidales, quien aprovechó una rápida contra para superar al arquero Melian con un remate.

Sin embargo, Sport Boys reaccionó antes del descanso y Hernán Da Campo estableció el 1-1 tras una buena jugada individual y una asistencia de Christian Cueva.

En el segundo tiempo, el conjunto arequipeño generó las principales ocasiones de peligro, pero no consiguió volver a ponerse en ventaja.

Tras el encuentro, Christian Cueva protagonizó un intercambio de palabras con el técnico de Melgar, Miguel Rondelli, y posteriormente denunció haber recibido comentarios racistas por parte de algunos hinchas del conjunto local.

Con el empate, ambos equipos llegaron a 18 puntos: Melgar se ubica quinto y Sport Boys sexto en la tabla del Torneo Clausura.

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