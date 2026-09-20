El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien murió tras ser atacada a balazo s durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas.

La periodista Susy Isabel Aponte Polo fue asesinada a balazos dentro de un mercado, cuando estaba acompañada de simpatizantes y compañeros de su agrupación política.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas. La fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui, junto con cuatro fiscales adjuntos, viene recabando evidencias en coordinación con la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del crimen.

Entre las primeras diligencias dispuestas se encuentra el levantamiento del cadáver y la recopilación de registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde ocurrió el ataque. El Ministerio Público señaló que estas acciones buscan identificar a los responsables y determinar las circunstancias del homicidio.

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El ataque también dejó a otra persona herida, quien fue trasladada a un establecimiento de salud.

La Fiscalía y la PNP continúan con las diligencias para establecer el móvil del ataque en la avenida Ramón Castilla y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado preliminarmente como presunto autor del ataque, a quien se le incautó una pistola. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades y es interrogado por el Ministerio Público.

Aponte Polo, quien días atrás denunció que venía recibiendo amenazas y que otras personas habían sacado líneas telefónicas a su nombre de manera irregular.

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