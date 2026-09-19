Los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise ingresaron al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, donde permanecerán inicialmente bajo internamiento preventivo.
Luis Vega, director ejecutivo del PRONACEJ infomrpó que los adolescentes estuvieron bajo vigilancia de educadores sociales y personal de seguridad.
Cabe mencionar que también pasaron por una evaluación médica clínica, independiente del reconocimiento médico-legal realizado como parte de las diligencias de la investigación fiscal.
Los equipos técnicos del centro juvenil, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, evaluarán a los adolescentes para establecer el programa y nivel de atención que corresponde a cada uno.
No dejes de leer:
- Rafael Rey renuncia al MTC tras 52 días como ministro
- JNJ destituye a juez Richard Concepción Carhuancho
- Senado: Piden remover a Josué Gutiérrez del cargo de defensor del Pueblo
- Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial archiva caso de lavado de activos
- José Tangherlini Casal juró como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones
- Caso “Los Waykis en la Sombra”: JNJ destituye a juez Richard Concepción Carhuancho
- Comisión del Senado aprueba grupo de trabajo para prevenir violencia en colegios