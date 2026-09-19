Los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise ingresaron al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, donde permanecerán inicialmente bajo internamiento preventivo.

Luis Vega, director ejecutivo del PRONACEJ infomrpó que los adolescentes estuvieron bajo vigilancia de educadores sociales y personal de seguridad.

Cabe mencionar que también pasaron por una evaluación médica clínica, independiente del reconocimiento médico-legal realizado como parte de las diligencias de la investigación fiscal.

Los equipos técnicos del centro juvenil, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, evaluarán a los adolescentes para establecer el programa y nivel de atención que corresponde a cada uno.

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Luis Vega, director del PRONACEJ, señaló: "De estos jóvenes que han llegado ayer, aún no han sido evaluados. Los van a evaluar los equipos técnicos y en base a ello determinarán a qué programa, de qué nivel van a ser trasladados".



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