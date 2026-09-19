Desde las primeras horas del viernes 18 de setiembre, cientos de peregrinos se congregaron en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, para participar del tradicional “Barrido” del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Yauca, una de las actividades que marca el inicio de los días centrales de esta importante festividad religiosa.

Fe y devoción

Desde las 8:00 de la mañana de ayer, familias enteras y grupos de devotos llegaron hasta el templo. Provistos de escobas de retama, trapos, ramas y recogedores, los peregrinos participaron activamente en la limpieza del interior y exterior del templo, así como de la explanada, accesos y alrededores del santuario.

El tradicional “Barrido” constituye para los fieles una expresión de humildad, penitencia, fe y agradecimiento. Para muchas familias, participar en esta jornada representa además una forma de cumplir las promesas realizadas a la Virgen de Yauca y agradecer por los favores y milagros.

La jornada contó con la participación de madres acompañadas de sus hijos, profesores, estudiantes de instituciones educativas y devotos en general, quienes se sumaron a esta acción comunitaria vinculada históricamente con la celebración religiosa.

En tanto, la programación religiosa se inició el 17 de setiembre con la primera novena en honor a Nuestra Señora del Rosario de Yauca. La Santa Misa fue presidida por el Pbro. Braulio Lezunde Rivas, párroco de la Parroquia San Jerónimo de Jesús María, junto con el Rector del Santuario, Pbro. José Carpio.

Las novenas se desarrollarán hasta el 25 de setiembre. De lunes a viernes, el Santo Rosario se rezará a las 6:00 de la tarde y la Santa Misa se celebrará a las 7:00 de la noche. Los sábados y domingos, las actividades religiosas se realizarán durante la mañana, con el Rosario a las 10:00 a. m. y la misa a las 11:00 a. m.

Una de las fechas más esperadas será el sábado 26 de setiembre, cuando se desarrollará la tradicional peregrinación por el desierto y las celebraciones de vísperas. Durante esta jornada, miles de fieles acudirán al santuario para acompañar los actos religiosos en honor a la Virgen del Rosario.

Ese mismo día está prevista la llegada de las vírgenes altareras, quienes serán trasladadas por el desierto como parte de una de las tradiciones vinculadas a esta celebración. La Misa de Vísperas se realizará a las 11:00 de la noche, como antesala del día central.

El domingo 27 de setiembre, día principal de la festividad, las actividades comenzarán a las 11:00 de la mañana con el Santo Rosario. Al mediodía se celebrará la Misa de Fiesta, mientras que a las 5:00 de la tarde está programada la salida en procesión de la sagrada imagen de la Virgen de Yauca. La jornada concluirá con la tradicional rifa, programada para las 9:00 de la noche.

Finalmente, el calendario religioso tendrá su cierre el domingo 11 de octubre, con la celebración de la Misa de Octavario a las 11:00 de la mañana.

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