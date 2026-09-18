El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, realizó la entrega de un vestido y traje destinados a la sagrada imagen de la Santísima Virgen del Rosario de Yauca, patrona venerada por miles de fieles de la región.

Bendición del traje

La autoridad regional realizó la entrega de una nueva indumentaria para la Virgen de Yauca, en el marco de las actividades religiosas que congregan cada año a numerosos peregrinos y devotos en el Santuario Nuestra Señora de Yauca, donde ya iniciaron las novenas y también se ha programado el tradicional barrido, el día de peregrinación, la llegada de las vírgenes altareras y la procesión, que será el domingo 27 de setiembre.

Según informó el Gore Ica, el vestido y traje fueron confeccionados especialmente para la imagen religiosa y serán utilizados durante la solemne misa que la institución regional ofrece a los fieles que participan de las celebraciones en honor a la Virgen de Yauca.

La entrega de la ofrenda estuvo a cargo del gobernador regional y fue recibida por el padre José Carpio Urquizo, rector del Santuario Nuestra Señora de Yauca, quien realizó la bendición del vestido.

La actividad se desarrolló como parte de las expresiones de fe y devoción vinculadas a la festividad de la Virgen de Yauca, una de las principales manifestaciones religiosas de la región Ica.

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