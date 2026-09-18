Cuando les faltaba pocos kilómetros para llegar a su casa en el distrito de El Tambo, ocurrió la tragedia. El Yaris rojo de placa B1U-502, se despistó y dio varias vueltas de campana. El conductor José Eduardo Canez Ramos (65), perdió la vida y su hermano quedó herido.

El fatal accidente ocurrió ayer a las 12:20 horas en el kilómetro 112 de la Carretera Central, a la altura del distrito de Sicaya.

Policias de carreteras y de la comisaría de Sicaya llegaron a la zona para rescatar a los ocupantes que estaban atrapados. Lamentablemente el policía que trabajaba en el Ministerior del Interior falleció en la ambulancia del Samu, mientras que su hermano fue evacuado a la clinica Reblagiati.

Cansancio

Al conocer que dos ocupantes estaban atrapados en un auto rojo que quedó en medio de una chacra, bomberos también acudieron a la zona. Después de varios minutos recuperaron al conductor y copiloto.

De las investigaciones se conoce que el superior PNP en retiro José Canez, con su hermano Ángel Calderón Ramos (54), viajaron de Lima a Huancayo, al conocer que su padre los llamó para que viajen porque se encontraba mal de salud. Durante el trayecto se produjo el despiste que terminó con la vida de José Eduardo.

Policías de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito se hicieron cargo de las diligencias. Usuarios de la vía mencionaron que al parecer el policía en retiro vencido por el cansancio habría pestañeado y terminó despistándose.