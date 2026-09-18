El candidato del movimiento regional Fuerza Arequipeña a la alcaldía del distrito de Mariano Melgar, Cascely Calisaya, asegura que su experiencia en la gestión pública y su trayectoria empresarial le permiten conocer de cerca las necesidades del distrito. Entre sus principales propuestas plantea ampliar los servicios básicos en las partes altas, ejecutar proyectos viales y recreativos, y fortalecer la seguridad ciudadana mediante tecnología.

¿Cómo llegó a la política? En el año 2006, el ingeniero Óscar Ayala me invitó a participar en política. Acepté porque venía de un pueblo joven donde no teníamos agua, desagüe, luz ni pistas y sentía que desde la municipalidad podía hacer algo por mi distrito. Ganamos las elecciones para el periodo 2007-2010.

¿Cuál considera que fue su principal aporte durante esa gestión? Fui gestor del proyecto de agua y desagüe para las partes altas de Mariano Melgar, que benefició a 29 pueblos jóvenes y a más de 40 mil pobladores. El proyecto se inició a partir de una gestión que realizamos ante el Gobierno Central y conseguimos que se evalúe su financiamiento.

Después fue regidor provincial ¿Qué proyectos impulsó desde ese cargo? Como regidor provincial gestioné la transferencia de 28 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Provincial de Arequipa y que estaban vinculadas al antiguo matadero municipal de Mariano Melgar. Hoy ese espacio es el Arboreto de Mariano Melgar y constituye un importante pulmón verde para Arequipa. También promoví la construcción del intercambio vial de las avenidas Jesús y Los Incas.

¿Cuál es su principal sueño para Mariano Melgar? Mi gran sueño es que al término de una gestión ningún vecino de Mariano Melgar tenga que vivir sin agua y desagüe. Quiero que todos los pueblos jóvenes de la parte alta tengan saneamiento físico-legal, servicios básicos, pistas, graderías, áreas deportivas y recreativas.

¿Qué proyectos de agua considera prioritarios? Primero está la construcción del reservorio N-49, porque existen sectores que se encuentran por encima y el agua no llega por gravedad. Actualmente se viene elaborando el perfil técnico mediante un convenio con Sedapar. Luego tendremos que elaborar el expediente técnico y buscar el financiamiento.

Usted ha cuestionado la falta de inversión del Gobierno Regional en Mariano Melgar ¿Qué espera de la próxima gestión regional? Mariano Melgar ha recibido muy poco apoyo. Mientras otros distritos han conseguido importantes inversiones, nosotros no hemos tenido el mismo respaldo. Por eso necesitamos un alcalde que gestione y que toque las puertas de todas las instituciones. El alcalde no puede quedarse sentado esperando que llegue el presupuesto. Tiene que gestionar, presentar proyectos y buscar financiamiento.

La Plaza Umachiri se ha convertido en un punto de encuentro, también de comercio y actividades culturales ¿Qué haría con ese espacio? Tenemos un déficit enorme de áreas verdes y espacios recreativos. Una de las principales oportunidades que hemos conseguido es la recuperación de 15 mil 620 metros cuadrados del cuartel Mariano Bustamante, que ya están a nombre de la municipalidad. Queremos construir allí un gran parque recreativo y multideportivo para Mariano Melgar, con cancha de fútbol, vóley, básquet, frontón, ciclovía, zona de parrillas y gimnasios al aire libre.

¿Qué propone en seguridad ciudadana? En la actual gestión se ha trabajado en un centro de monitoreo de alta tecnología, con una inversión aproximada de 11 millones de soles, 180 cámaras de videovigilancia y 400 cámaras comunitarias. Tenemos que aprovechar esa infraestructura y fortalecer el trabajo con los vecinos.