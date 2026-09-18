A pesar de que los peritajes técnicos ya se han dado a conocer, el proceso de investigación por la muerte de Franklin Luis Romero Puente se encuentra completamente paralizado en el Ministerio Público. Así lo denunció Nelly Puente, madre del joven fallecido, quien manifestó su profunda indignación ante la falta de agilidad de las autoridades. Según su testimonio, solo recibe promesas vacías que postergan el acceso a la justicia.

La madre de la víctima identificó a Evelina Soriano Michue, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, como la responsable directa de conducir el caso. Ante la (supuesta) inacción fiscal, la propia progenitora tuvo que viajar hasta Chanchamayo para recoger los peritajes del siniestro. Los resultados son contundentes: la camioneta de la empresa service ELCIME invadió el carril contrario, provocando el trágico desenlace que dejó a dos niños de 12 y 8 años en la orfandad.

CASI 8 MESES DESPUÉS. El fatal accidente ocurrió a las 6:15 a. m. del lunes 02 de febrero de 2026 en la Carretera Central, tramo Tarma-Acobamba, sector de Matará. El automóvil Hyundai Sonata (placa A8K-096) donde viajaba la víctima colisionó contra la camioneta Ford azul (placa W6K-808), unidad que presta servicios a Electrocentro.

Mientras el conductor de la camioneta, Joel Toscano Huachaca, resultó ileso, el impacto cobró la vida de Romero Puente y dejó en estado grave a Gilmer Rosales Arellano (36) y Miguel Julcarima Rosales (38), quienes continúan luchando por sus vidas en el hospital de Tarma. El caso exige una respuesta inmediata del Ministerio Público.