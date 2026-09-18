Un comerciante terminó tendido en el pavimento luego de intentar impedir que los policías municipales de Arequipa se lleven su vitrina en una camioneta. El momento quedó registrado en video y generó gritos y reclamos de varios transeúntes que presenciaron la intervención en el centro de Arequipa.

En las imágenes se observa al joven tratando de alcanzar a uno de los agentes que había subido a la parte posterior de la camioneta. En medio del movimiento del vehículo, el comerciante trata de alcanzar y aferrarse al trabajador por la cintura para intentar evitar que se lleven su herramienta de trabajo.

La camioneta sigue avanzando por la calle Bolívar mientras el joven corre detrás. En ese momento, el trabajador municipal pateó al negociante y pierde el equilibrio.

El joven cae primero contra uno de los bolardos metálicos instalados junto a la vereda y luego termina tendido de espaldas sobre el pavimento. En la caída también se golpea la cabeza.

El bolardo habría amortiguado parte del impacto. Tras la caída, algunos transeúntes reaccionaron con gritos y cuestionaron la actuación de los trabajadores municipales, mientras la camioneta continuó su recorrido por la calle Bolívar sin detenerse.

Esta escena puso una vez más en discusión la forma en que se realizan los operativos contra el comercio ambulatorio en el centro de la ciudad, especialmente cuando los comerciantes intentan evitar que sus estructuras o mercadería sean retiradas.

OTRO INCIDENTE

El caso ocurre pocos días después de que se difundiera otro video de una intervención municipal que también terminó con un comerciante en el suelo.

En esa ocasión, un hombre intentaba evitar que los agentes se llevaran una carreta de madera en la que vendía bebidas calientes, entre ellas café. El comerciante se aferró a la estructura mientras los trabajadores continuaban retirándola utilizando la fuerza.

En las imágenes, el hombre termina en el piso y permanece allí aparentemente lesionado por la intervención. La situación provocó la reacción de otros ciudadanos que se acercaron para reclamar a los agentes, quienes finalmente se retiraron del lugar.

Los dos videos han generado cuestionamientos en redes sociales sobre la forma en que se realizan estos operativos y el uso de la fuerza durante las intervenciones a comerciantes ambulantes.

Ante ambos casos, la Municipalidad Provincial de Arequipa informó que, desde la Alcaldía, se dispuso una investigación inmediata para determinar lo ocurrido. La comuna señaló que se aplicará el procedimiento administrativo y, de corresponder, se adoptarán acciones en las vías civil y penal. También informó que se dispuso la rotación del personal, de acuerdo con el informe del área de Seguridad Ciudadana.