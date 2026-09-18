Destellos de relámpagos y fuertes estruendos sorprendieron la noche del jueves a los pobladores de la provincia de Islay, en la costa de Arequipa. El fenómeno fue visible desde Mollendo y Matarani, donde el resplandor apareció hacia el horizonte mar adentro y generó preocupación, especialmente entre los pescadores que se encontraban en altamar.

Los vecinos reportaron que por momentos el cielo se iluminó con intensos destellos que parecían surgir desde la zona del mar. Algunos de estos momentos quedaron registrados en videos.

Para los pescadores que permanecían en el mar, la aparición de relámpagos en el horizonte representó un riesgo adicional, debido a que las tormentas eléctricas pueden estar acompañadas de cambios bruscos en el viento y oleaje. Por ello, ante este tipo de condiciones, se recomienda mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y a las disposiciones de las autoridades marítimas.

La presencia de descargas eléctricas estaría relacionada con el cambio de las condiciones atmosféricas que atraviesa la región. Estos fenómenos pueden producirse cuando existe suficiente inestabilidad en la atmósfera y se desarrollan nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar tormentas eléctricas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había advertido previamente sobre la posibilidad de lluvias, granizo, nieve, descargas eléctricas y ráfagas en distintas provincias de Arequipa, tanto en las zonas altas como en sectores de la costa.

Las condiciones también se hicieron evidentes en otras partes de la región. Entre la noche del jueves y la mañana del viernes se reportaron nevadas en Imata, en la provincia de Caylloma, mientras que en otros distritos de Islay se registraron ayer fuertes vientos.