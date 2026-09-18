La primera semana de setiembre estuvimos en Cajamarca, específicamente para presentar nuestro libro de análisis, crítica y valoración de la singular y excepcional poesía de Bethoven Medina Sánchez, plasmada en varios poemarios originales, enriquecidos con determinadas antologías poéticas.

Entonces nos sorprendió y despertó nuestro reconocimiento y admiración la lectura exhaustiva, analítica y valorativa de Daniel Santos Gil —abogado de profesión, docente universitario y autor de una meritoria producción poética—, quien tuvo la generosidad de presentar nuestro trabajo ante un expectante y estimulante auditorio.

Sinceramente, nos sorprendió la exhaustiva presentación, signo no solo de una versada formación académica, sino también de una creación literaria en cuyo conjunto destacan los poemarios “Como la rama oculta del arcoíris”, “El tiempo en las huellas en la arena” y “Umbral de errantes”, que ahora enriquecen nuestro fondo bibliográfico poético personal.

ENCUENTROS FRATERNOS

La ocasión también fue propicia para reencontarnos y alternar con dos entrañables amigos y colegas, con quienes trajinamos juntos en el empeñoso quehacer docente de la añorada Universidad Nacional de Cajamarca: Homero Bazán Zurita y Luzmán Salas Salas.

Me sorprendió y dolió, eso sí, la información y testimonio personal de Homero, quien ya no ha formado parte de la organización de esta feria, sin que haya recibido ninguna explicación al respecto. Un trato sorpresivo e injusto no solo con un líder cultural cajamarquino, sino un artífice de la organización de las ferias anteriores que impulsó y organizó no solo con excepcional vocación, sino con proyección cultural y magisterial.

Alguna explicación deberían dar los organizadores actuales; pero, mientras tanto, va nuestra fraterna y sincera adhesión al compañero de trascendentes jornadas académicas, científicas y culturales.

PUEDE LEER: Exploración histórica de Salpo

RELEVANTE

El notable y destacado historiador contemporáneo más fecundo y visible del proceso cajamarquino es, sin lugar a dudas, Julio Sarmiento Gutiérrez, de quien accedimos en esta oportunidad a su ligero volumen “Cajamarca y su historia milenaria” y “Cajamarca: historia y cultura”, realizado en feliz coautoría de otro notable historiador e investigador: Tristán Ravines Sánchez.

El contenido de esta valiosa y documentada obra se desarrolla a través de los capítulos: Los primeros pobladores, La cultura Cajamarca: ubicación geográfica, Cajamarca durante la dominación hispánica, Organización política y económica de Cajamarca durante la colonia, Vida artística, Cajamarca independiente, Aspecto educativo en la primera década de la república, Aspecto cultural, Cajamarca Departamento, Cajamarca en la guerra con Chile, El periodismo, Las artes, Himno a Cajamarca, José Gabriel Gálvez Egúsquiza, Amalia Puga de Losada, Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, Vicente Pita Barrantes, Juan Clemente Verjel, Cajamarca patrimonio histórico y cultural de las Américas, Ley que declara a la ciudad de Cajamarca monumento histórico, El clarín y Calendario histórico- cultural de Cajamarca.

ANA SARMIENTO LONGA

Siempre en el tema de asunto y perspectiva histórica, también hemos accedido al breve pero ilustrativo trabajo de investigación histórica “Insurrección liberadora inca”. El prologuista, el reconocido investigador Miguel Garnett, destaca certeramente: “Nuestra autora describe con toda claridad que la gran debilidad del Tahuantinsuyo y lo que permitió el triunfo de los conquistadores españoles fueron sus divisiones internas.

El Tahuantinsuyo no fue una entidad política firme, sino más bien una colectividad de señoríos étnicos y cacicazgos conquistado por los incas y contra quienes no faltaban ganas de rebelar y recuperar su libertad. Bajo Pachacútec y su hijo Túpac Inca Yupanqui, el Tahuantinsuyo se expandió rápidamente y no hubo tiempo para consolidarlo bien antes de la llegada de los españoles”.

INTENSIDAD CREATIVA

Indiscutiblemente, Luzmán Salas es la mayor autoridad literaria contemporánea de Cajamarca, autor de una fecunda, respetada y valiosa producción, que en esta oportunidad ha sumado una nueva edición de la consistente, original, documentada y exhaustiva investigación “Vallejo y los cajamarquinos”, en cuyo contenido explica la fraterna amistad del universal santiaguino con los cajamarquinos: Antenor Orrego, Alcides Spelucín Vega, Oscar Imaña Sánchez, Gonzalo Sáenz Zamora, Otilia Benedicta Villanueva González, Julio Gálvez Orrego, Alfonso Sánchez Urteaga (“Camilo Blas”), Armando Bazán Velásquez, Nazario Chávez Aliaga, Pedro Barrantes Castro, Eudocio Ravines Pérez, Comandante Julio C. Guerrero y Felipe Alva y Alva.

En las palabras de Presentación, el autor del valioso libro explica: “Vallejo y los cajamarquinos” es una revelación de los hechos y circunstancias que permitieron la estrecha relación del inmortal poeta santiaguino con algunos personajes célebre de Cajamarca, durante el ciclo vital del poeta en Trujillo y mientras pasó su existencia en Europa, entregado a una fecunda tarea de creación artística y producción intelectual.

A esta valiosísima producción de Luzmán agregamos su hermoso, ameno y divertido libro “Relatos humorísticos”, en realidad publicada hace ya unos cinco años, pero que realmente desconocíamos y al que esperamos dedicarle una atención especial; de manera que por ahora citamos más bien las propias palabras del autor: “He escrito estos relatos humorísticos impulsado por mi vocación permanente de seguir plasmando el texto narrativo y continuar cultivando —a partir de allí— el encanto de referir oralmente las graciosas y sabrosas ocurrencias de la interrelación humana en diversos contextos situacionales: académicos, familiares, amicales, religiosos, profesionales, escolares, laborales, etc.”.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad