Una presunta contaminación ambiental fue reportada en el río Palpa, a la altura del sector Tambo, donde agricultores de la zona expresaron su preocupación por la presencia de desechos de líquido asfáltico en el cauce.

Grave contaminación

Según los pobladores, en el lugar se habría observado la presencia de residuos que podrían estar afectando la calidad del agua. Asimismo, denunciaron la muerte de camarones y peces, situación que atribuyen presuntamente a la contaminación registrada en el sector.

La preocupación de los agricultores se debe también a que las aguas del río Palpa forman parte del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento de la provincia, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes para determinar el origen y el impacto de los residuos.

De acuerdo con la denuncia de los pobladores, una obra que se ejecutaría en la zona estaría a cargo de Provías. “Estas aguas son muy importantes para la comunidad porque es nuestra fuente de vida y también viven los camarones que genera ingresos económicos para las familias de Palpa. La contaminación es muy grave”, señaló un poblador.

Los vecinos señalaron que ya realizaron una constatación policial de lo ocurrido y anunciaron que presentarán la denuncia respectiva ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a fin de que se realicen las investigaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades del sector Agricultura para determinar responsabilidades y adoptar las medidas necesarias ante la presunta afectación del río.

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