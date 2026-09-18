El streamer peruano Abraham Steve Canez Gil, conocido como Kingteka, fue denunciado tras difundirse una transmisión en vivo en la que se observa el disparo y muerte de un gallinazo de cabeza negra. Ante la difusión de las imágenes, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) informó que coordinará con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) para investigar el caso.

Según el comunicado de SERFOR, los hechos habrían ocurrido en la laguna Las Totoritas, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura. En las imágenes también aparecen otras personas que, de acuerdo con la entidad, realizan comentarios de mofa sobre lo ocurrido.

🔴Lo último | Serfor condena muerte de #gallinazo de cabeza negra y activa acciones para sancionar a responsables. pic.twitter.com/qcWkr0G98z — Serfor Perú (@SerforPeru) September 18, 2026

La entidad forestal señaló que las autoridades deberán determinar si existen responsabilidades por los presuntos delitos de depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres. Paralelamente, personal especializado de SERFOR realizará una verificación para establecer las acciones administrativas que correspondan.

El organismo recordó que las especies de fauna silvestre forman parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y cuentan con protección del Estado. Por ello, indicó que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.

El material que originó la denuncia corresponde a una transmisión realizada en la plataforma Kick. La difusión de las imágenes permitió identificar al streamer y el lugar donde, según SERFOR, habría ocurrido el hecho.