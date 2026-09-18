La sede principal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa, ubicada en calle San Juan de Dios N.º 122 con Santo Domingo N.º 101, atenderá con cita a los ciudadanos que realicen trámites de DNI a partir del 21 de septiembre.
Según informó la institución, las citas se podrán reservar con hasta una semana de anticipación a través de su plataforma web. Ahí, el usuario deberá registrar sus datos personales, el tipo de trámite que realizará y colocar un correo electrónico para el envío del código de validación para confirmar la reserva.
La oficina atenderá de 8.45 a. m. a 4.30 p. m. Este sistema no es exclusivo de Arequipa, pues Reniec lo viene implementando de forma progresiva en otras sedes del país. De acuerdo a la entidad, la sede también podrá atender por orden de llegada.
TRÁMITES QUE REQUIEREN CITA
La modalidad aplica para realizar sus trámites de duplicado, renovación, actualización y rectificación de datos en el DNI.
En cambio, el recojo del documento y las gestiones relacionadas con los registros civiles no requieren cita y serán atendidos por orden de llegada. Esta situación se repite con las personas con discapacidad y madres gestantes, quienes serán atendidas de manera preferencial.
PASO A PASO PARA SACAR CITA
- PAGAR EL TRÁMITE: Es un requisito indispensable, pues sin el pago registrado, el sistema no permite reservar cita. Se puede cancelar por Yape (generado antes un ticket de pago en la web de Reniec en este ENLACE) o en agentes BCP, Banco de la Nación y Págalo.pe.
- INGRESAR AL GESTOR DE CITAS DE RENIEC en este ENLACE. Hacer clic en “Reservar cita” y rellenar sus datos personales como su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Luego, dar clic en “validar”. Para trámites de menores, el padre o madre debe acreditar el vínculo con el niño/a.
- ELEGIR EL TIPO DE SERVICIO: Trámite de DNI/DNIe y precisar si es duplicado, renovación o actualización de datos.
- SELECCIONAR LA SEDE. Colocar el correo electrónico y validar con el código enviado.
- ESCOGER FECHA Y HORA DE ATENCIÓN. Con eso, la cita queda confirmada.