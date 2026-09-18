El diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, se pronunció sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise y señaló que las autoridades deben continuar con las investigaciones hasta determinar responsabilidades.
En ese contexto, consideró necesario volver a discutir las consecuencias jurídicas para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.
Bazán recordó que el anterior Congreso aprobó una norma para que adolescentes de esas edades fueran procesados bajo la legislación penal ordinaria cuando cometieran determinados delitos. Sin embargo, dicha disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
El parlamentario sostuvo que, pese a respetar ese pronunciamiento, el caso del Liceo Naval vuelve a plantear la discusión sobre el tratamiento penal de los menores involucrados en delitos graves.
No dejes de leer:
- Hoy diez candidatos a la Municipalidad de Huancayo exponen sus propuestas
- Facultades legislativas: Premier Galarreta se reunió con integrantes de Juntos por el Perú
- Caso de violación sexual enloda a Liceo Naval
- Fiscalía archiva investigación sobre el homicidio de Andrea Vidal
- Presidenta del PJ se pronunció sobre caso de menores de Liceo Naval retenidos por agresión sexual