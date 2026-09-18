El diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, se pronunció sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise y señaló que las autoridades deben continuar con las investigaciones hasta determinar responsabilidades.

En ese contexto, consideró necesario volver a discutir las consecuencias jurídicas para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Bazán recordó que el anterior Congreso aprobó una norma para que adolescentes de esas edades fueran procesados bajo la legislación penal ordinaria cuando cometieran determinados delitos. Sin embargo, dicha disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El parlamentario sostuvo que, pese a respetar ese pronunciamiento, el caso del Liceo Naval vuelve a plantear la discusión sobre el tratamiento penal de los menores involucrados en delitos graves.