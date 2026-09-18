El ministro de Educación, José Antonio Chang, afirmó que recibió denuncias por acoso, violencia sexual y violencia física relacionadas con el Liceo Naval Almirante Guise. Según señaló, estos casos no habrían recibido hasta el momento un tratamiento adecuado dentro de la institución educativa.

Las declaraciones del titular del Minedu se producen luego de que se denunciara una presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio. La investigación involucra a alumnos de la institución y se encuentra bajo evaluación de las autoridades competentes.

Chang sostuvo que la formación de los estudiantes no debe limitarse al rendimiento académico, sino que también debe incluir una convivencia basada en el respeto y la ausencia de violencia. En ese contexto, señaló que existen problemas disciplinarios que deben ser abordados dentro del plantel.

“Para venir a la escuela, no solo se viene a adquirir conocimientos, a pasar buenas notas o a pasar de año, sino a experimentar una convivencia, aprender a convivir con valores y sin violencia. Esto no está pasando de manera integral en esta escuela, hemos tenido denuncias de acoso sexual, de violencia sexual, de violencia física, que no se han tratado adecuadamente hasta el momento” , indicó.

Chang señaló además que la participación de los padres de familia resulta necesaria en el proceso educativo de sus hijos. Según explicó, las familias también deben involucrarse en el tratamiento de los problemas que puedan presentarse dentro de la comunidad escolar para evitar cualquier caso de abuso.