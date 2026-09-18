El entrenador del FBC Melgar, Miguel Rondelli, confirmó en conferencia de prensa que Walter Tandazo no será convocado para el partido frente a Sport Boys debido a una distensión muscular. Sin embargo, el resto de jugadores se encuentra en buenas condiciones para el compromiso que se jugará este sábado 19 de septiembre a las 8:15 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA.

Rondelli explicó que el estudio médico de Tandazo es positivo; no obstante, la no convocatoria en el plantel es porque no terminó los tiempos de entrenamiento.

El técnico remarcó que, más allá de esta baja, el plantel llega sin inconvenientes físicos al encuentro: “Todos los futbolistas están en óptimas condiciones para el partido frente a Sport Boys, salvo Walter Tandazo”.

Cabe mencionar que para este partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Kevin Ortega será el árbitro principal.

ERUSTES, SABA Y LLONTOP QUEDARON PARA SPORT BOYS

El estratega analizó a Sport Boys, que afronta el duelo luego de cumplir con el pago establecido para contar con Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop, futbolistas cedidos por Melgar durante la presente temporada de la Liga 1. De esta manera, los tres quedaron habilitados para ser considerados por el conjunto rosado para enfrentar al Dominó.

Al respecto, Rondelli afirmó que la semana ya está planificada, incluyendo esta alternativa. “Con respecto a los jugadores, no varía nuestra planificación porque nosotros ya intuíamos que eso podía pasar (...) Perder tres titulares en un equipo que pelea cosas importantes; sabemos que iban a pagar e iban a jugar. Eso no modifica la semana que veníamos planificando”, apuntó.

Además, agregó que el plantel de Boys es un rival directo, por lo que se espera un partido atractivo.

Consultado sobre los criterios que utiliza para las variantes durante los partidos, aclaró que estas se ejecutan ya sea por trabajo táctico, cansancio o lesión, mas no habría otra opción.

SOBRE VIDALES Y ZEGARRA

El técnico también se refirió a la convocatoria de Matías Zegarra y Jhonny Vidales a la selección peruana, y aseguró que no representará un problema para el equipo debido a la pausa en el campeonato. “Debe ser un orgullo tener jugadores en la selección; Matías Zegarra y Jhonny Vidales jugarán con la selección y no habrá inconvenientes porque la Liga entra en una pausa”, declaró.

Asimismo, Rondelli afirmó que el plantel siempre juega con el aliento de la hinchada, y por ellos mejorarán su efectividad de local. Así también, volvió a mencionar que tratarán de posicionarse entre los primeros de la tabla de cara a las tres últimas fechas del Torneo Clausura.