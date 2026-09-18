Este sábado 19 de septiembre, los turistas que lleguen a Chivay podrán acceder de forma gratuita a tres nuevas rutas turísticas en la provincia de Caylloma. La iniciativa forma parte de las actividades por el Mes del Turismo y de la promoción de nuevos circuitos que impulsan la Municipalidad Provincial de Caylloma y Autocolca.

TRES ALTERNATIVAS PARA ELEGIR

La primera opción es la Ruta de los Miradores Ancestrales, con salida a las 7:00 a.m., que incluye la Fortaleza de Chimpa, Cruzpata y Coporaque, además de una experiencia vivencial de elaboración de cerámica.

La segunda opción es la Ruta Lagunas y Volcanes, que se desarrollará durante dos días, el 19 y 20 de septiembre, y recorrerá los distritos de Huambo, Ayo, Chachas y Andagua. Entre sus atractivos destacan la Laguna Mamacocha, Laguna de Chachas, miradores, cataratas y el valle de los Volcanes.

Asimismo, la Ruta Noche Mágica del Colca partirá de Chivay a las 4:30 p.m. e incluirá la visita a la Alameda Takitusuy, el Puente Inca y el Complejo de Sacsayhuamán, además de actividades culturales como el pago a la tierra, música andina y fogata.

CUPOS LIMITADOS

Los interesados pueden inscribirse gratis a través de las plataformas oficiales de Autocolca. Los cupos son limitados y la movilidad partirá únicamente desde Chivay.