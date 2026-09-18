La Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los menores de quinto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise investigados por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, ocurrida el pasado martes.

El requerimiento, formulado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, será evaluado por el Poder Judicial tras el vencimiento del periodo de retención en flagrancia.

Los adolescentes permanecen en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. De los diez estudiantes involucrados, ocho fueron retenidos inicialmente y otros dos acudieron voluntariamente ante las autoridades.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó 4 meses de internamiento preventivo contra menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, denunciados por presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años, ocurrida en el… pic.twitter.com/N34n24CL7k — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 18, 2026

La Fiscalía señaló que evaluará de manera individual la participación de cada investigado para determinar su grado de responsabilidad y las medidas correspondientes. El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima también informó que tomará las declaraciones de los menores involucrados.

Según declaró una tía de la víctima a RPP, el adolescente habría sido víctima de acoso escolar durante aproximadamente tres años. La familiar sostuvo que la madre del menor acudió en varias oportunidades al colegio para denunciar las agresiones, pero que, según su versión, no se adoptaron medidas para detenerlas.

Ante la gravedad de la denuncia, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación inmediata de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval.

No obstante, la institución castrense expresó su rechazo a cualquier acto de violencia que vulnere la integridad de los estudiantes y señaló que colaborará con las investigaciones.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad