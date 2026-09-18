La tía del adolescente de 16 años que denunció una presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise afirmó que su sobrino habría sido acosado durante al menos tres años por un grupo de escolares. La familia habría comunicado estos episodios a las autoridades del colegio antes del incidente ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes después de una competencia deportiva

“Hay un grupo que siempre molesta. El Guise es así. Te molestan una vez y si, lamentablemente, no hacen nada las autoridades a la primera, ellos van por una segunda un poquito más, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que desencadena en lo que ha desencadenado. Esto viene desde hace un par de años, 3 años por lo menos”, afirmó.

Durante una entrevista en RPP, la tía del menor aseguró que su hermana acudió al colegio para informar sobre lo ocurrido y que el propio adolescente también habló con las autoridades. Además, sostuvo que existían quejas de otros estudiantes y profesores contra los mismos escolares.

“Mi hermana se ha ido a quejar al colegio, él ha hablado con las autoridades. ¿Qué más podía pasar? No [hicieron] nada. Al contrario, los chicos son representativos de la selección de futsal y de fútbol, o sea los premian todavía. La flexibilidad es demasiado alta para este tipo de personas. Mi sobrino forma parte de la selección”, manifestó.

Según relató, los escolares señalados ya eran conocidos dentro del plantel por otros reportes de conducta.

“Ellos vienen teniendo quejas no solamente de mi sobrino. De profesores y también de alumnos. Son chicos que ya tiene un historial de chicos problema. Ya ellos estaban identificados por el colegio, que eran chicos problema”, afirmó.

Más detalles del caso

La tía indicó que durante el traslado se encontraban un profesor de Educación Física, otro docente y el conductor. Cuestionó que, según la información que maneja, estos adultos no figurarían en el parte policial.

“[Iban] el profesor de Educación Física y otro profesor que no tengo claro su cargo ni su nombre. Pero iban dos profesores, hombres, más el chofer, tres. Y no sé por qué ellos no están incluidos en el parte policial”, señaló.

La familiar pidió que se determinen las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido y cuestionó la actuación de quienes se encontraban a cargo de los estudiantes durante el traslado. Por otro lado, señaló que el adolescente permanece afectado por el episodio.

“Que se vayan presos. Lo que han hecho no tiene justificación”, expresó.