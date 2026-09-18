Momentos de terror vivieron, pasado el mediodía, pescadores, amas de casa y ciudadanos que se encontraban en el Terminal Pesquero Artesanal José Olaya Balandra, en el distrito de San Andrés, en Pisco, luego de que un sujeto fuera atacado a balazos en plena zona de concurrencia pública. Los disparos provocaron pánico entre los presentes, quienes corrieron en busca de un lugar seguro ante el temor de ser alcanzados por las balas.

Muerte violenta

Tras el ataque, varias personas se acercaron para auxiliar al herido y, ante la emergencia, decidieron trasladarlo en un mototaxi hasta el Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, los médicos certificaron posteriormente su fallecimiento.

El hombre presentaba múltiples impactos de bala que habrían comprometido órganos vitales. La víctima fue identificada como Junior Leonardo Borrero Choque, quien, según información preliminar, sería natural de Pueblo Nuevo, Chincha y era conocido como “Nini”.

La Policía inició las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

Personal especializado deberá recoger evidencias, testimonios y registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho. Asimismo, fuentes policiales señalaron que Borrero Choque habría sido investigado anteriormente por presuntos vínculos con hechos delictivos.

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