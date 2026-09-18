Debido al incremento de casos confirmados de sarampión en la región cusqueña, concentrados mayoritariamente en la población joven, la Gerencia Regional de Salud (Geresa), implementa un barrido vacunal focalizado dirigido a personas de 18 a 25 años en las provincias de Chumbivilcas, Cusco, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.

Para dicha intervención, brigadas de vacunación se desplegarán hasta el 27 del mes en curso, hacia espacios de alta afluencia de jóvenes, como universidades, institutos, academias, centros comerciales, mercados, bancos, restaurantes y otros establecimientos con el objetivo de protegerlos frente a esta enfermedad.

De esta manera, la referida estrategia permitirá acercar la vacuna a la población y facilitar el acceso con el fin de priorizar la identificación y protección de quienes aún no cuentan con la vacunación contra el sarampión.

En ese sentido, la Geresa Cusco hizo un llamado a las autoridades de las instituciones educativas y propietarios de establecimientos comerciales, y demás espacios de concentración, a brindar las facilidades necesarias para el ingreso de las brigadas de vacunación.

Cabe indicar, que estas acciones de prevención y control, se desarrollan ante el incremento de casos confirmados de sarampión que, actualmente alcanzan los 97 casos, con una importante presencia de casos comprendidos entre los jóvenes cusqueños.

“El Gobierno Regional Cusco recuerda a la población que la vacunación es la principal medida de prevención frente al sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede ocasionar complicaciones graves e incluso la muerte. Asimismo, se recomienda utilizar mascarilla en lugares con aglomeración de personas y acudir oportunamente a los establecimientos de salud para recibir la vacuna”, remarcó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.