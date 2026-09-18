El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con la bancada de Juntos por el Perú (JP) para explicar el pedido de delegación de facultades legislativas.

El encuentro sucede luego de que 12 comisiones emitieran informes sobre el pedido del Poder Ejecutivo, ocho de ellas, con una recomendación negativa.

EN DETALLE

Desde las 7 a.m., el premier Galarreta asistió a la sede del Congreso acompañado de los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Mauricio Arnillas (Vivienda), Marco Vinelli (Agricultura) y Ernesto Álvarez (Justicia).

Tras el encuentro, el jefe del Gabinete Ministerial saludó que las bancadas hayan aceptado reunirse con el Gobierno.

Cabe precisar que en días anteriores, Galarreta se reunió con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras.

“Como Gobierno seguiremos promoviendo el diálogo para alcanzar consensos en beneficio de todos los peruanos. Saludo a las bancadas que, más allá de las diferencias, vienen identificando puntos de coincidencia”, indicó.

Por su parte, el ministro Belaunde señaló que se mostraron dispuestos a aclarar las dudas.

“Yo creo que hay ánimo, hay apertura y hay interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con un ánimo muy receptivo y constructivo”, afirmó.

“Yo creo que hay ánimo, hay apertura y hay interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con un ánimo muy receptivo y constructivo", dijo Rafael Belaunde, ministro de Defensa. (Foto:GEC)

TIEMPO

Se tiene previsto que la próxima semana sesione la Comisión de Constitución para evaluar el pedido de facultades.

Al respecto, el diputado Fernando García (Buen Gobierno) recordó que los informes aprobados por las comisiones no son vinculantes.

“Todo tiene que seguir el curso adecuado”, dijo.

Por su parte, Roxana Rocha (Renovación Popular) cursó un oficio a Giannina Avendaño, presidenta de Constitución, para que el informe se vote en el plazo reglamentario, es decir, a más tardar el 21 de setiembre.