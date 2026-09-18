Para atender el déficit hídrico, producto del Fenómeno El Niño, del próximo año, la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) requiere de 6.9 millones de soles, informó el titular de esta área, Alonzo Manrique Zeballos, durante la presentación del plan de trabajo ante la Comisión de Agricultura en el Consejo Regional de Arequipa.

El funcionario precisó que este presupuesto será destinado para la compra de kits veterinarios en el cuidado de los animales de las partes altas, y también para la ejecución de cochas para la siembra y cosecha de agua.

PUNTOS CRÍTICOS

De otro lado, referente al rol de intervenciones que se deben ejecutar, Manrique indicó que son 208 puntos críticos distribuidos en toda la región, donde debe atenderse la infraestructura de riego y realizar trabajos de descolmatación y enrocado en cuencas de ríos, siendo Camaná la que presenta la mayor cantidad de puntos identificados con 76.

Para la atención a través de fichas de intervención que serán elevadas al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Manrique indicó que cada agencia agraria dispone de un pull de maquinarias, sin embargo, en cuatro de estas solo se da mantenimiento a 15 de 37 maquinarias, con un presupuesto de 344 mil 860 soles, no disponiendo de mayor partida para este requerimiento.