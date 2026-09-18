El candidato al Consejo Regional de Arequipa por Fuerza Arequipeña, Rutbel Begazo Salazar propone impulsar una política educativa regional, fortalecer la fiscalización del Gobierno Regional de Arequipa y respaldar proyectos como Majes Siguas II.

¿Cuál es la función de un consejero regional? El consejero regional tiene una función muy específica dentro de la estructura del Gobierno Regional. Es parte del órgano normativo y fiscalizador. Su labor consiste en supervisar, monitorear y fiscalizar la gestión del Ejecutivo regional. Podríamos decir que es como un pequeño Congreso dentro del Gobierno Regional, representado por las diferentes provincias de Arequipa.

¿Qué ordenanzas considera que deberían impulsarse en la próxima gestión? Tenemos que trabajar en diferentes áreas. En nuestro caso, uno de los principales temas será la educación. Queremos impulsar, mediante ordenanzas regionales, un currículo regional que responda a nuestra realidad. Tiene que existir un consenso entre las autoridades para aprobar normas que contribuyan a mejorar la gobernabilidad y enfrentar la violencia que afecta a la región.

¿Qué diagnóstico tiene de la educación en Arequipa? La situación es preocupante. Los resultados de las pruebas PISA muestran que existen serios problemas y no podemos responsabilizar únicamente a los profesores. Hay una serie de factores que explican esta situación: la aplicación del enfoque por competencias, las brechas entre primaria y secundaria, la infraestructura, la capacitación docente, la convivencia escolar y la salud socioemocional de los estudiantes.

¿La salud también debe formar parte de esa política educativa? Por supuesto. Educación y salud están directamente relacionadas. Un niño que tiene anemia, que no está adecuadamente alimentado o que presenta problemas de salud tendrá dificultades para aprender. Por eso tenemos que trabajar de manera articulada en estos sectores. Las brechas educativas no se solucionan solamente dentro del aula. También tenemos que atender las condiciones sociales y de salud de los estudiantes.

¿Cuál sería su posición frente a Majes Siguas II? Desde Fuerza Arequipeña tenemos una posición clara: Majes Siguas II debe regresar a los arequipeños. Es un proyecto de Arequipa y tiene que ser administrado por los arequipeños. Durante años hemos escuchado promesas de diferentes gobiernos nacionales y regionales respecto a Majes Siguas II, pero el proyecto continúa sin concretarse. Nosotros consideramos que, si Fuerza Arequipeña llega al Gobierno Regional, se debe trabajar para convertirlo en una realidad.

¿Considera que fue un error que Majes Siguas II pasara al ámbito nacional? Sí. Consideramos que fue un error. Majes Siguas II tiene una enorme importancia para Arequipa por la cantidad de puestos de trabajo y oportunidades que puede generar.Además, Arequipa tiene una capacidad agrícola importante.

Esta es su primera candidatura ¿Cómo ha sido incursionar en política? Estamos acompañando al doctor Alfredo Zegarra en las reuniones y actividades de campaña. Ha sido un trabajo bastante arduo, especialmente porque también implica viajar a las provincias.

¿Cuántos consejeros serán elegidos por la provincia de Arequipa? La representación de Arequipa aumentó. En la elección anterior eran cuatro consejeros y ahora serán seis representantes por la provincia de Arequipa.

¿Cuál sería su prioridad si llega al Consejo Regional? Nuestra prioridad será fiscalizar y, al mismo tiempo, contribuir a que las políticas regionales funcionen. En educación tenemos mucho por hacer, pero también debemos trabajar en salud, infraestructura, seguridad y desarrollo económico. El Consejo Regional no puede ser solamente un espacio donde se levanta la mano para aprobar ordenanzas. Tiene que cumplir su función fiscalizadora y representar verdaderamente a la población.

Perfil. Rutbel Begazo Docente con más de 30 años de experiencia. Presidente de la Asociación de Colegios Privados de la región Arequipa y miembro de la Alianza de Escuelas Privadas, que reúne a 14 asociaciones a nivel nacional. Laboró en el Gobierno Regional de Arequipa.