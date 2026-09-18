Pese a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma dispuso la exclusión de Raúl Mamani Picha como candidato a la alcaldía provincial de Caylloma por Ahora Nación, el exaspirante continúa realizando actividades proselitistas, participando en eventos públicos y difundiendo dichas actividades a través de sus redes sociales.

El 13 de agosto, el JEE resolvió excluir a Mamani Picha de la contienda electoral tras confirmar la existencia de una sentencia efectiva en su contra por el delito de agresiones contra la mujer. La condena fue emitida por el Juzgado Unipersonal de Chivay el 16 de julio de este año, instancia que revocó una anterior reserva de fallo condenatorio y la sustituyó por una pena privativa de la libertad de un año y seis meses.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en segunda y última instancia, declaró infundado el recurso de apelación y ratificó la exclusión del candidato.

Es así que desde el 3 de septiembre la lista de candidatos de Ahora Nación figura sin Raúl Mamani Picha. En su lugar, la candidatura es encabezada por Aniceto Huillca Huaylla, quien asumió el primer lugar de la nómina electoral.