Tras recibir la visita de dos grandes leyendas del fútbol nacional, Waldir Sáenz y José Luis “El Puma” Carranza, figuras de Alianza Lima y de Universitario de Deportes, el candidato a la gobernación regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, anunció el lanzamiento de su programa de mejoramiento de escenarios deportivos en toda la región Junín.

La propuesta fue dada a conocer tras disputar una ‘pichanga’ con los dos grandes íconos del fútbol nacional en la ciudad de Chupaca, en compañía de sus seguidores, hinchas, y pobladores que advirtieron de la presencia de los deportistas y del líder del partido político Podemos en Junín.

“Así como hicimos realidad la iluminación artificial en el Estadio Huancayo para que el Sport Huancayo juegue encuentros en la Copa Libertadores y así como cristalizamos mejoras en el estadio Unión Tarma para que el ADT juegue en Primera División del Fútbol Profesional, haremos realidad el mejoramiento de todos los escenarios deportivos de nuestra región. Es deporte es salud”, indicó Fernando Orihuela.

Precisó que su programa en materia deportiva incluye un agresivo trabajo para mejorar todos los campos deportivos y la construcción de losas deportivas multiusos en convenio con las municipalidades.

“Cuantos más escenarios deportivos tengamos, más jóvenes sanos tendremos. El deporte previene la delincuencia”, anotó el candidato de Podemos.

Por su lado, Waldir Sáenz y José Luis Carranza dieron su respaldo a la candidatura de Fernando Orihuela y lo señalaron como el postulante más serio y con mejores planteamientos.