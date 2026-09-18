Estas declaraciones surgieron luego de que Edson Dávila comentara en su pódcast ‘Edson pa’ que más’ que no recurre a indirectas y que genera ingresos gracias a su talento y sentido del humor.

Debido a este comentario, Julián Alexander reaccionó durante el pódcast ‘Sin más que decir’ y cuestionó que Dávila atribuyera sus intervenciones únicamente a su talento.

“¿Factura con talento? Yo siempre escuché durante años que Armando le soplaba los chistes por el i-ear. Y no lo digo yo (...) también varios invitados más de ese programa", escribió.

Ethel Pozo respaldó la afirmación de su pareja y sostuvo que los comentarios de Dávila eran dictados por Armando Tafur.

“Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era dictado por Armando Tafur. Yo lo que estoy diciendo es lo que todas las personas que han ido a América Hoy saben”, señaló.