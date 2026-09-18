La conductora respaldó los comentarios de Julián Alexander y aseguró que el contenido que decía su excompañero era indicado por Armando Tafur.
La conductora respaldó los comentarios de Julián Alexander y aseguró que el contenido que decía su excompañero era indicado por Armando Tafur.

Estas declaraciones surgieron luego de que Edson Dávila comentara en su pódcast ‘Edson pa’ que más’ que no recurre a indirectas y que genera ingresos gracias a su talento y sentido del humor.

Debido a este comentario, Julián Alexander reaccionó durante el pódcast ‘Sin más que decir’ y cuestionó que Dávila atribuyera sus intervenciones únicamente a su talento.

“¿Factura con talento? Yo siempre escuché durante años que Armando le soplaba los chistes por el i-ear. Y no lo digo yo (...) también varios invitados más de ese programa", escribió.

Ethel Pozo respaldó la afirmación de su pareja y sostuvo que los comentarios de Dávila eran dictados por Armando Tafur.

“Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era dictado por Armando Tafur. Yo lo que estoy diciendo es lo que todas las personas que han ido a América Hoy saben”, señaló.

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