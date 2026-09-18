Efectivos del Grupo Especial contra el Crimen de Huancayo, junto al fiscal David Sihuay Mucha, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Junín, viajaron hasta Tarma tras conocer la denuncia de un empresario huancaíno que habría sido víctima de extorsión.

Según la denuncia, los hechos comenzaron cuando los presuntos extorsionadores ofrecieron al propietario alquilar su camioneta para trasladar personal de una obra de construcción en La Merced. Por este servicio recibiría un pago de S/2,600 mensuales.

Posteriormente, los sujetos habrían convencido al joven empresario de entregarles S/70 mil para una supuesta inversión. El agraviado accedió, pero con el paso de los meses no recibió el dinero correspondiente por el alquiler del vehículo.

Al reclamar el pago y solicitar la devolución de su camioneta, los involucrados se habrían negado a entregarle el vehículo y empezaron a exigirle nuevas cantidades de dinero.

Ante las exigencias, el empresario habría entregado inicialmente S/5 mil y posteriormente otros S/15 mil con la finalidad de recuperar su vehículo. Sin embargo, pese a los pagos realizados, la camioneta tampoco le fue devuelta.

La situación se agravó cuando los sujetos habrían solicitado otros S/5 mil. Frente a este nuevo pedido, el agraviado decidió denunciar el caso ante las autoridades.

Dos intervenidos en Tarma

Tras las diligencias, los agentes se trasladaron hasta Tarma y lograron intervenir a Anthony de Jesús Laos Pérez (32) y Luis Carhuaz Chagua (34). Según la investigación preliminar, Laos Pérez sería quien realizaba las exigencias de dinero al agraviado.

Durante la intervención, los agentes obtuvieron información que apunta a que el empresario no sería la única persona afectada por esta modalidad. Otras personas también habrían sido víctimas de exigencias económicas similares.

Los intervenidos son investigados por su presunta vinculación con la banda denominada “Los Apretadores de Tarma”, que habría operado bajo esta modalidad.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las diligencias para determinar la responsabilidad de los detenidos, identificar a otros posibles integrantes y ubicar la camioneta del agraviado.