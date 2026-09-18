Los fuertes vientos registrados esta mañana derribaron un ambiente prefabricado de una vivienda ubicada en la localidad de Santa Rosa, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, en la región Arequipa. El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas y dejó a una familia y a una persona en condición de damnificadas.

Las paredes de madera cedieron y el techo de calamina terminó en el piso. El ambiente contiguo, también de material prefabricado no corrió la misma suerte.

La intensidad de las ráfagas, que según el Senamhi, fue superior a 40 k/h provocó que la estructura terminara destruida, generando daños materiales en el inmueble. El incidente ocurrió mientras las condiciones meteorológicas se mantenían adversas en distintos sectores de la provincia.

Familia fue damnificada a causa de vientos en Islay (Foto: Municipalidad de Cocachacra)

Personal de la Municipalidad Distrital de Cocachacra inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de las pérdidas y conocer qué tipo de ayuda requiere la familia afectada.

Pese a la fuerza de los vientos, no se reportaron personas heridas ni afectaciones a la salud. Tampoco fueron afectados los servicios básicos, las vías de comunicación, los establecimientos de salud ni las instituciones educativas de la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa realiza el monitoreo en caso de registrarse daños de magnitud en esta y otras provincias.