La búsqueda de mejores oportunidades laborales condujo a dos jóvenes paraguayas de 18 y 22 años a tener que abandonar su país para viajar hasta Arequipa. Sin embargo, aquella promesa se trabajo terminó convirtiéndose en una situación de explotación para ambas mujeres que finalmente fueron rescatadas esta madrugada, durante un operativo desplegado por la Policía y la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas.

Como parte del operativo, agentes de la Policía y personal del Ministerio Público allanaron y descerrajaron tres inmuebles ubicados en los distritos de Yanahuara, el Cercado de Arequipa y Cerro Colorado.

En estos predios se encontraron a diez mujeres de nacionalidad paraguaya y una venezolana. Entre ellas estaban las dos jóvenes a quienes buscaban y fueron captadas con engaños para luego someterlas a realizar servicios sexuales.

Las mujeres habrían sido trasladadas y rotadas entre los diferentes inmuebles intervenidos, desde donde se presume que se coordinaban los servicios sexuales ofrecidos por redes sociales.

Durante las intervenciones también fue detenida Abigail Advíncula S. (36), “Guisela”, quien tenía un mandato judicial de detención por los presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual y favorecimiento a la prostitución. De igual modo fue intervenida la ciudadana paraguaya Yisel Caballero (28).

Durante los allanamientos, los agentes incautaron 32 teléfonos celulares, equipos vinculados a sistemas de videovigilancia, aproximadamente 18 mil soles en efectivo, tarjetas bancarias, preservativos, lubricantes y cuadernos con anotaciones.

Todo el material incautado será sometido a análisis para determinar su vinculación con los hechos investigados. Los teléfonos, registros bancarios y anotaciones podrían permitir a las autoridades reconstruir comunicaciones, movimientos de dinero y posibles conexiones con otras personas.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades de las detenidas y determinar si existen más personas involucradas en la captación, traslado y presunta explotación de mujeres extranjeras en Arequipa.