El director de la Ugel Arequipa Sur, Fernando Polanco Chambi, advirtió de una reducción del 20% de su presupuesto del presente año, situación que afecta las actividades programadas hasta fin de año, entre ellas, la capacitación a brigadistas escolares en gestión del riesgo de desastres.

“El presupuesto que no se estaba ejecutando hasta medio año, digamos, se ha inmovilizado. Este presupuesto es necesario, porque hay actividades que no se hacen todos los meses. Hay en agosto, septiembre, octubre…”, mencionó esta mañana, tras la presentación de actividades frente al Fenómeno El Niño.

Entre las acciones afectadas por esta reducción presupuestal se encuentran las Olimpíadas de Matemática, los Juegos Florales, capacitaciones y el taller demostrativo para la prevención de riesgos, este último que se realizará el 29 de septiembre en alianza con la Municipalidad de Paucarpata y dirigida a mil 500 brigadistas escolares.

En referencia al Fenómeno El Niño, Polanca señaló que en marzo se solicitó la implementación de 21 aulas prefabricadas, “hasta la fecha no ha llegado ninguna. Entonces, a nivel regional han sido 121 aulas la necesidad, tampoco no ha llegado ninguna”, añadió.

Hasta la fecha, la Ugel Arequipa Sur devengó el 75 % de su presupuesto de 404 mil 995 soles.