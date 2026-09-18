El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero ahora su continuidad será revisada por el Tribunal Constitucional (TC). El organismo admitió una demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra la última ampliación del registro y algunos cambios relacionados con el delito de minería ilegal.

La admisión de la demanda no suspende el Reinfo ni cambia la situación de los mineros inscritos. El registro continuará vigente mientras el TC analiza el caso y decide si las normas cuestionadas respetan la Constitución.

La petición cuestiona la Ley 32537, que amplió nuevamente el plazo del proceso de formalización minera. También incluye el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó algunas normas del Código Penal sobre minería ilegal.

El Colegio de Abogados de Loreto sostiene que las sucesivas ampliaciones han desviado al Reinfo de su objetivo inicial: permitir que los pequeños mineros y mineros artesanales formalicen sus actividades. También considera que su continuidad puede afectar derechos relacionados con el medio ambiente, la salud y la igualdad ante la ley.

El cuestionamiento se produce después de más de 20 años de ampliaciones de un mecanismo que originalmente fue creado como temporal. La demanda plantea, en ese sentido, si es constitucional seguir extendiendo su vigencia.

ANTECEDENTE DE 2025

El Colegio de Abogados de Loreto ya había acudido al TC por este mismo tema en 2025. En aquella oportunidad, el Tribunal declaró improcedente la demanda porque la norma cuestionada había sido reemplazada por una nueva ampliación del Reinfo.

Sin embargo, el TC exhortó al Congreso y al Poder Ejecutivo a establecer reglas de formalización que no exoneren de responsabilidad penal, civil o administrativa a quienes desarrollen actividades mineras.

Ahora, con una nueva prórroga aprobada, el caso vuelve al Tribunal. El Congreso y el Poder Ejecutivo fueron notificados para que respondan a los argumentos de la demanda.

Por el momento, el TC no ha declarado inconstitucional la prórroga. El Reinfo mantiene su vigencia hasta diciembre de 2026 y será el Tribunal el que determine si la norma que amplió el plazo se ajusta o no a la Constitución.

El caso también pone en discusión los efectos de la minería informal e ilegal sobre el medio ambiente y la salud. El Colegio de Abogados de Loreto menciona, entre otros casos, la situación de las cuencas de esa región y el impacto registrado en el río Nanay, fuente de agua para la población de Iquitos.