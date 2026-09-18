El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Ministerio de Educación asumirá la gobernanza y gestión pedagógica del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, tras la denuncia de presunta violación sexual contra un escolar de 16 años.

Cabe mencionar que la reorganización se mantendrá hasta diciembre de 2027 y el director será designado por el Minedu.

Chang señaló que la intervención buscará mantener el nivel académico de la institución y, al mismo tiempo, atender problemas relacionados con la disciplina y la convivencia.

“Esta escuela es una muy buena escuela. Al interior hay problemas disciplinarios, y eso es lo que hay que manejar. Se han relajado las normas de disciplina, se ha quitado la autoridad al director y a los maestros, los padres de familia han abandonado el ejercicio de la docencia en casa”, expresó.

Sobre las clases, Chang confirmó que continuarán de manera presencial para la mayoría de los estudiantes. El Liceo Naval cuenta con aproximadamente 1.500 alumnos, mientras que la investigación involucra a un grupo reducido.