La investigación en la que se investigaba el homicidio calificado de Andrea Vidal (27), extrabajadora del Congreso de la República, fue inexplicablemente archivada por el Ministerio Público (MP).

El caso

Vidal fue acribillada al interior de un taxi, junto al conductor de nacionalidad venezolana José Daniel Vargas Briceño, en diciembre del 2024. Las primeras hipótesis apuntaron a una presunta red de prostitución al interior del Parlamento, una premisa que generó una línea de investigación independiente.

Los alcances de la investigación a la presunta red involucraron al exjefe de la oficina legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien había tenido a Vidal como subordinada. Este extremo también fue archivado por el MP en febrero último.

Entre tanto, la investigación hoy archivada por homicidio tuvo como principal sospechoso e investigado a la expareja de la víctima, David Rodrigo Falcón, y a los ciudadanos Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos.

La disposición de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis (Quinto Despacho Provincial Penal), que archiva la investigación en contra del grupo, afirma que no se ha podido “acreditar la responsabilidad o participación de los investigados, ni se ha logrado la identificación de los autores del hecho violento”.

“Este presupuesto resulta necesario para formalizar y continuar con la investigación preparatoria. (...). En consecuencia ordeno el archivo de todo lo actuado, una vez consentida la presente disposición”, se lee en el documento difundido por el programa “Ahora y en la hora”. En otras palabras, el crimen quedará impune.