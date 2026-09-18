Diez candidatos a la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) pondrán hoy sobre la mesa sus propuestas y respuestas frente a los principales problemas de la ciudad, en el debate por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, organizado por Correo, el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) regional Junín y el Grupo Comercio. El encuentro permitirá a los electores contrastar los planteamientos de quienes buscan suceder al actual alcalde Dennys Cuba Rivera, de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre.

El debate abordará tres grandes temas de importancia para Huancayo. El primero enfocado a los problemas de residuos sólidos y gestión ambiental, el segundo en seguridad ciudadana y el tercer bloque tratará sobre planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión del suelo, con preguntas del panel del CAP sobre invasiones, construcciones en zonas de riesgo, servicios básicos, áreas verdes y futuras inversiones.

“Esperemos que se empapen bien sobre lo que es el tema de la planificación y desarrollo territorial. Las preguntas que se hacen están bien concretas, pero las respuestas que se fueron dando no están orientadas de manera concreta. Los candidatos se van por las ramas, pero eso justamente es por el desconocimiento de ellos”, recomendó Mencio Mucha, decano del CAP.

​La dinámica contempla tres minutos de exposición por candidato, seguidos de dos minutos para complementar, debatir o responder a otros participantes. En el tercer eje, cada postulante responderá una pregunta del panel del Colegio de Arquitectos durante tres minutos y podrá recibir una repregunta, con un minuto adicional para responder. El encuentro tendrá pausas de cinco minutos entre bloques y culminará con un minuto de despedida para cada candidato que aspira al sillón municipal de la Incontrastable.