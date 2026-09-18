El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, negó que el Gobierno peruano haya recibido presiones de otros países para definir su posición en asuntos internacionales.

La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Sobre Irán, el canciller señaló que la decisión de romper relaciones diplomáticas con Teherán se tomó por razones vinculadas a principios internacionales y derechos humanos.

No obstante, los servicios consulares continúan funcionando para atender a los 120 peruanos que viven en territorio iraní. “No ha habido ningún tipo de presión (...) Se rompió la relación diplomática”, afirmó.

En cuanto a la situación de los peruanos que participan en las tropas rusas en el conflicto con Ucrania, Espá informó que la Cancillería registra a 459 ciudadanos enrolados. De ese grupo, 11 han fallecido, 114 permanecen desaparecidos, tres son prisioneros de guerra y 28 fueron repatriados al Perú.

El ministro también indicó que convocó por segunda vez al embajador de Rusia en Torre Tagle para solicitar información oficial sobre los 114 peruanos desaparecidos.