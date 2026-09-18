El Gobierno aprobó un subsidio temporal para los conductores de mototaxis que trabajan en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, como respuesta al incremento de los precios de los combustibles. La medida fue establecida mediante el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 y tendrá una vigencia de tres meses.

El beneficio contempla una compensación de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido por los conductores que cumplan las condiciones fijadas en la norma. El monto que podrá recibir cada persona tendrá un límite de S/100 al mes.

El periodo de aplicación comenzará desde el día siguiente de la publicación del decreto y se extenderá por tres meses. Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir el efecto del aumento del combustible sobre los costos del servicio de transporte público.

Requisitos para acceder al subsidio

Los conductores deberán cumplir con las condiciones establecidas en la norma para acceder al apoyo económico. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener un vehículo menor de categoría L5, correspondiente a un mototaxi, identificado con su Placa Única Nacional de Rodaje.

Contar con DNI vigente.

Tener licencia de conducir Clase B, categoría II-C, vigente.

Contar con SOAT vigente o, cuando corresponda, con un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) emitido por una AFOCAT.

El Ejecutivo señaló que el subsidio responde al incremento registrado en el precio de los combustibles y tiene como finalidad contribuir a la continuidad del transporte público prestado mediante vehículos menores de categoría L5. El beneficio se aplicará únicamente a los conductores que desarrollen esta actividad en Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

En estas tres regiones, el servicio de mototaxi forma parte de las alternativas de transporte utilizadas por la población. El apoyo económico permitirá compensar una parte del gasto en gasolina o gasohol durante el periodo establecido por el decreto.