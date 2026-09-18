La quebrada San Carlos, en la provincia de Trujillo, presenta una acumulación de basura, escombros y residuos de construcción que podría afectar las obras ejecutadas para prevenir los efectos del Fenómeno El Niño. Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el Gobierno Regional de La Libertad realizará una intervención para retirar unas 1,600 toneladas de material acumulado.

La intervención requerirá maquinaria pesada para despejar el sector y evitar que los residuos sean desplazados por el agua hacia las estructuras construidas en la zona. El objetivo es mantener libre el cauce y permitir el funcionamiento de las medidas de protección durante una eventual avenida de agua.

Durante una inspección, el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, señaló que camiones procedentes de Trujillo y Laredo depositan residuos de construcción en el lugar. Esta práctica ocupa la franja marginal y puede interferir con los diques y el sistema de canalización que se ejecuta en el sector.





Obras no contemplaron retiro de desmonte

La intervención también evidenció que los proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no incluyeron recursos para retirar previamente el desmonte existente en las zonas donde se desarrollan los trabajos. Por ello, el Gobierno Regional de La Libertad asumirá los gastos de la limpieza con maquinaria, trabajadores y combustible.

La acumulación de residuos se mantiene en un espacio donde se realizan obras destinadas a contener y conducir el agua. Si el material permanece en el cauce, podría reducir el espacio disponible y afectar el desempeño de estas estructuras durante las lluvias.

Cadenillas advirtió que la falta de mantenimiento y el depósito de basura en las quebradas pueden afectar la infraestructura pública instalada para enfrentar posibles lluvias. Por ello, planteó que los gobiernos locales refuercen la fiscalización en los puntos de acceso a los cauces.