Una condena de 13 años de pena privativa de la libertad recibió Andrés López Huaranga (31), luego de que la Fiscalía acreditara su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra su exconviviente, ocurrido en junio de 2025 en la provincia de Tarma.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio oral, el hecho ocurrió la madrugada del 16 de junio de 2025, cuando la víctima se retiraba de un local de eventos donde había acudido con amigos por el Día del Padre.

El sentenciado habría ingresado previamente al establecimiento y, al encontrar a su expareja acompañada de otro hombre, inició una pelea con este último. Tras ser retirado del local, permaneció en los exteriores a la espera de que la mujer saliera.

Cerca de las 2:00 de la madrugada, López Huaranga habría atacado a su exconviviente con golpes y patadas en diferentes partes del cuerpo. Luego rompió una botella y utilizó el vidrio para provocarle cortes en las manos, rostro y cabeza, hasta dejarla inconsciente.

Fue intervenido tras el ataque

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Mientras tanto, el agresor intentó escapar, pero fue intervenido por agentes de Serenazgo de Tarma y posteriormente trasladado al establecimiento penitenciario de la provincia, donde permanecía recluido desde el 19 de junio de 2025.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Tarma estuvo a cargo de la acusación. La fiscal adjunta provincial Yoselin Olivares Huamán presentó durante el juicio los elementos que sustentaron la responsabilidad penal del acusado.

Además de los 13 años de prisión, el Juzgado Penal Colegiado para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo estableció el pago de S/15 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.