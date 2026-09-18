Una intervención ejecutada por efectivos de la Región Policial Ica permitió desarticular la presunta banda delincuencial autodenominada “Los Temidos de la Sombra”, durante un operativo desarrollado en la calle 22 de Septiembre, en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica.

Acción policial

El hecho se registró el 15 de setiembre de 2026, cuando agentes policiales, a través de la Comisaría de Ica, intervinieron un vehículo menor, tipo mototaxi, de placa de rodaje 9927-UB, de color azul.

Durante el registro del vehículo, los efectivos policiales hallaron un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, cuyo número de serie se encontraba limado. El arma estaba abastecida con dos cartuchos calibre .38 Special, según el reporte de la Policía Nacional.

Como resultado de la intervención fueron detenidas tres personas identificadas con las iniciales C.D.H.S. (21), alias “Sangre”; un menor de 17 años, alias “Frío”; y una menor de 16 años, alias “Muñeca”, quienes, de acuerdo con la información policial, serían presuntos integrantes de la mencionada banda y estarían vinculados a actividades ilícitas.

Los intervenidos son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública – peligro común, en la modalidad de porte ilegal de arma de fuego.

Tras la intervención, las tres personas, junto con el arma y las municiones incautadas, fueron trasladadas y puestas a disposición de la Comisaría PNP La Tinguiña, donde se continuarían desarrollando las diligencias correspondientes conforme a ley.

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