Un bus que trasladaba a estudiantes de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada de este viernes 18 de septiembre, en el distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja.

Según la denuncia realizada por el rector de la UNH, el accidente se produjo cuando el bus que transportaba a los estudiantes impactó contra un ómnibus de la empresa Molina que, presuntamente, se encontraba estacionado en plena carretera.

El rector señaló que la unidad habría permanecido sin luces y sin conos u otras señales de advertencia, situación que habría dificultado su visibilidad para los demás conductores durante la madrugada.

Los estudiantes se dirigían hacia el distrito de Acraquia como parte de un viaje de estudios cuando ocurrió el choque.

El accidente dejó varios estudiantes afectados y generó momentos de preocupación entre los ocupantes del vehículo. Según la información proporcionada hasta el momento, no se habrían registrado heridos de gravedad.

Ante lo ocurrido, desde la universidad solicitaron la intervención de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y de la Policía de Carreteras para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades deberán establecer las condiciones en las que se encontraba estacionado el ómnibus y las causas que provocaron el impacto.