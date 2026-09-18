El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, renunció a su cargo por motivos de salud. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta de la República y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“ ...por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, indicó.

En el documento remitido el 17 de septiembre, Rey agradeció a la presidenta Keiko Fujimori y al titular de la PCM por la confianza depositada en él para asumir la conducción del sector. El Ejecutivo lo había designado como ministro de Transportes y Comunicaciones el 28 de julio, tras la asunción del nuevo gobierno.

“Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del Ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores”, señaló en su carta.

La Presidencia del Consejo de Ministros informa que ha recibido la carta de renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, por motivos de salud. Lamentamos y comprendemos las razones que la motivan.



Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado por el… pic.twitter.com/KtQWBZPTfT — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 18, 2026

Rey indicó que continuará colaborando para que el cambio de administración del despacho se realice de manera ordenada. En ese sentido, puso a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios del sector.

“Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, expresó.

Finalmente, el exministro reiteró su agradecimiento por la oportunidad de ejercer el cargo y formuló sus deseos para la continuidad de la gestión gubernamental.

“Reitero mi gratitud y formulo mis mejores deseos para el éxito de la gestión gubernamental en beneficio de todos los peruanos”, concluyó.