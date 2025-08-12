En una rápida intervención realizada por el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, fue desarticulada la presunta banda criminal denominada “Los Furiosos de Ica”, en un operativo ejecutado la madrugada del lunes 11 de agosto en la urbanización El Aras.

Diversos asaltos

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:10 horas, a la altura de la primera etapa, manzana C, donde agentes del orden intervinieron un vehículo de placa CCK-208, en el que se desplazaban tres sujetos identificados como Edgar García Yarma (47) alias “Cholón”, Gabriel Armando Pérez Tineo (35) alias “Nacho” y Víctor Manuel Ramos Avellaneda (40) alias “Sami”.

Durante el registro personal, la policía incautó un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson, con serie N.° AYF7717, la cual se encontraba abastecida y en condiciones operativas. Asimismo, se halló dinero en efectivo y diversas especies, que serían parte del material probatorio.

Según las primeras investigaciones, los detenidos contarían con ingresos al centro penitenciario y antecedentes policiales, y se les vincula con diversos asaltos y robos al paso en la ciudad.

El caso fue derivado a la Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) Ica, donde se les investiga por los presuntos delitos contra la seguridad pública (tenencia ilegal de arma de fuego) y contra la tranquilidad pública (integración a banda criminal), entre otros.

