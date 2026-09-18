Un operativo policial realizado en inmediaciones de la calle Las Fucsias, manzana V, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, permitió la detención de dos personas que, de acuerdo con la investigación policial, estarían vinculadas a la presunta organización criminal denominada “Los Chukys de Paracas”.

Acción policial

Los intervenidos fueron identificados como Caleb, de 23 años, alias “Cristorata”, y un adolescente de 17 años, alias “Neutro”. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante el registro personal, los agentes policiales hallaron un arma de fuego marca Browning, abastecida con cuatro municiones. El arma y las municiones fueron incautadas como parte de las diligencias correspondientes.

Cae alias “Kalito”

En tanto, otro operativo policial realizado en la calle Bajada La Joya, en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, permitió la detención de Carlos Daniel Huamán Oré, de 30 años, conocido con el alias de “Kalito”.

De acuerdo con la información policial, el intervenido es materia de investigación por su presunta vinculación con hechos relacionados con sicariato y extorsión.

Durante el registro personal, los agentes encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca Stoeger STR-9F, con número de serie T6429-23Z03927, la cual, según el reporte policial, figuraba como robada. El arma se encontraba abastecida con 13 municiones.

Asimismo, la Policía incautó otras 32 municiones y diversos objetos considerados de interés para la investigación, los cuales serán sometidos a las diligencias correspondientes para determinar su posible relación con los hechos investigados.

Además, al momento de su intervención, Huamán Oré registraba una requisitoria vigente por el delito de omisión de asistencia familiar, solicitada por el Primer Juzgado Unipersonal de Pisco.

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