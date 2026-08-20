Siete jóvenes fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo desarrollado la tarde del 19 de agosto en el caserío El Rosario II Etapa, distrito de Los Aquijes, en Ica.

Acción policial

La operación fue ejecutada por personal de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN), con apoyo de efectivos de la Unidad de Emergencia y la Sección de Emergencia Ica. La diligencia se realizó a partir de información de inteligencia relacionada con una presunta banda denominada “Las Lacras del Sur”, cuyos integrantes serían investigados por su posible vinculación con hechos como marcaje, hurtos y robos al paso.

Durante la intervención fueron detenidos J.M.R.H., de 21 años, alias “Fulero”; J.C.C.G., de 21 años, alias “Gordo”; J.A.A.Q., de 20 años, alias “Pecas”; J.A.F.A., de 22 años, alias “Toro”; D.S.Q.Q., de 20 años, alias “Flaco”; C.Y.N.H., de 21 años, alias “Pajarito”; y A.F.T.V., de 21 años, alias “Negro”.

Uno de los principales resultados de la intervención fue la incautación de dos armas de fuego. Se trata de una pistola Beretta modelo M9A1 y una escopeta de repetición calibre 12 GA.

Además, los agentes encontraron tres celulares que fueron incorporados a las diligencias. Tanto las armas como los dispositivos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y establecer si tienen alguna relación con hechos delictivos que son materia de investigación.

Tras la intervención, los siete detenidos fueron trasladados a la sede de la DEPINCRI PNP Ica, donde permanecen a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.

La investigación se inició por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego. El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, que participará en las diligencias que correspondan.

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