El presunto cabecilla de la organización criminal “Los Parqueros del Jota” fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Él cayó un día después del operativo en donde fueron atrapados 12 de sus compinches.

VER MÁS| La Libertad: Asaltan a alcalde de Agallpampa y le roban su camioneta

Operativo

Juan José Santisteban Mendoza, alias “Jota”, tenía una orden de detención preliminar de 10 días emitida por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, para ser investigado por delitos relacionados con la extracción ilegal de oro, tenencia ilegal de explosivos y armas. La banda que dirige, además, es investigada por volar torres de alta tensión en Pataz con la finalidad de dejar a oscuras socavones y robar oro.

La redada que permitió dar con su captura ocurrió en la manzana 22, lote 18, del pasaje 20 de Junio, en la tercera etapa del sector Víctor Raúl Haya de la Torre, en La Esperanza, Trujillo.

Al momento de su intervención, tenía en su poder un morral con cinco cartuchos de dinamita, una mecha color negra de un metro, un sticker extorsivo, droga y tres celulares.

“Hay toda una investigación emprendida desde el 2024, que se han recopilado elementos de convicción en donde se establece que era quien lideraba y dirigía los actos de planificación, coordinación y dirección de las actividades criminales ligadas al hurto y robo de material aurífero, así como el traslado o tráfico de explosivos y municiones a la zona de Pataz”, confirmó el jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles Puente.

Diligencias

El oficial de la PNP, asimismo, aseguró que “Los Parqueros del Jota” “es una de las organizaciones criminales que tienen el control” de las actividades ilícitas en Pataz.

Como informó Correo, la madrugada de miércoles la Policía atrapó a 12 presuntos miembros de esa red delictiva. Además, durante la redada, se incautaron 105 mil 456 dólares americanos, 366 mil 260 soles, 1,200 dólares de Jamaica, 1 millón 536 mil pesos colombianos y 240 pesos mexicanos.