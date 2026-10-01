Delincuentes asaltaron al alcalde de la Municipalidad Distrital de Agallpampa (Otuzco), Gilmer García García, cuando se dirigía en su vehículo por la carretera de penetración a la sierra de La Libertad.

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El atraco habría ocurrido en el sector Galindo, en el distrito de Laredo, en Trujillo. De acuerdo a fuentes policiales, la autoridad edil se movilizaba en la camioneta Mitsubishi L200, color verde metálico, de placa T9U-815, cuando cuatro maleantes le cerraron el paso y lo obligaron a bajar de la unidad.

Los hampones se llevaron el vehículo y dejaron abandonado al burgomaestre, que logró pedir apoyo de agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de Simbal.

Los efectivos realizaron un operativo y encontraron la camioneta abandonado a dos kilómetros del asalto.

La unidad fue trasladada al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este de la Policía, cuyos agentes están a cargo de las pesquisas.

Al cierre de esta nota, el alcalde no se había pronunciado sobre el atraco. Solo se supo que se dirigía de Trujillo con destino a Agallpampa cuando ocurrió el hecho.