Delincuentes lo interceptaron en la carretera de penetración a la sierra liberteña. Policía recuperó el vehículo.
Delincuentes lo interceptaron en la carretera de penetración a la sierra liberteña. Policía recuperó el vehículo.

Delincuentes asaltaron al alcalde de la Municipalidad Distrital de Agallpampa (Otuzco), Gilmer García García, cuando se dirigía en su vehículo por la carretera de penetración a la sierra de .

El atraco habría ocurrido en el sector Galindo, en el distrito de Laredo, en Trujillo. De acuerdo a fuentes policiales, la autoridad edil se movilizaba en la camioneta Mitsubishi L200, color verde metálico, de placa T9U-815, cuando cuatro maleantes le cerraron el paso y lo obligaron a bajar de la unidad.

Los hampones se llevaron el vehículo y dejaron abandonado al burgomaestre, que logró pedir apoyo de agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de Simbal.

Los efectivos realizaron un operativo y encontraron la camioneta abandonado a dos kilómetros del asalto.

La unidad fue trasladada al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este de la Policía, cuyos agentes están a cargo de las pesquisas.

Al cierre de esta nota, el alcalde no se había pronunciado sobre el atraco. Solo se supo que se dirigía de Trujillo con destino a Agallpampa cuando ocurrió el hecho.

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